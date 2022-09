Joanna z "Rolnik szuka żony" postanowiła zdementować kolejne doniesienia na temat jej relacji z Kamilem. Tym razem chodzi o ślub pary! Jeden z magazynów poinformował o dacie ślubu Joanny i Kamila, a tymczasem narzeczona rolnika pisze wprost, że nie udzielali takiego wywiadu. O co chodzi? Joanna z "Rolnik szuka żony" opublikowała wywiad, którego nie udzielili Joanna i Kamil to najmłodsza para w historii programu, która znalazła miłość, zgłaszając się do "Rolnik szuka żony" . W przyszłym roku planują swój ślub, który będzie dla nich ogromnym wydarzeniem, a już od jakiegoś czasu narzeczona rolnika relacjonuje w mediach społecznościowych przygotowania do tego wyjątkowego dnia. Joanna do tej pory zdradziła na Instastory, że ślub odbędzie się we wrześniu 2023 roku , ale nie zdradzała konkretnej daty. Tymczasem w jednym z magazynów pojawił się wywiad z Kamilem, który miał poinformować o szczegółach i zdradzić datę ślubu: - Pobieramy się 8 września przyszłego roku. W lipcu i sierpniu jeszcze mamy żniwa, muszę więc na to wesele zapracować (śmiech). A potem będzie można myśleć już tylko o naszych zaślubinach. Z Asią bardzo czekamy na ten moment. Z Asią już bardzo czekamy na ten moment - mówi nam szczęśliwy narzeczony. - czytamy na stronie magazynu, którą udostępniła Joanna. Narzeczona Kamila nie ukrywa, że jest mocno zaskoczona wywiadem i twierdzi, że został "wymyślony": - Przepraszam, ale w życiu nie widziałam artykułu z tyloma błędami i wymyślonym wywiadem. - podsumowała Joanna Wielgosz na Instagarmie. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Magdalena Bator pokazała zdjęcia ze ślubu. Uwagę skradł synek Joanna i Kamil nie ukrywają, że przygotowania do ślubu cały czas trwają i para nie tylko wybrała już restaurację, ale Joanna z...