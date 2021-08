Joanna z "40 kontra 20" zmieniła fryzurę. Fani są zachwyceni: "15 lat młodziej!"

Joanna Liszowska nareszcie to zrobiła - aktorka znana m.in. z "Przyjaciółek" zdecydowała się na zmianę fryzury. Zrezygnowała z doczepów i postawiła na uroczą grzywkę, która jest jednym z najmocniejszych trendów wśród gwiazd . Na taki look zdecydowała się również w ostatnim czasie Anna Lewandowska, Julia Wieniawa czy nawet Doda . Gwiazda "Przyjaciółek" wzbudziła duże zainteresowanie na Instagramie. Fanki są zachwycone - głównie ze względu na to, że ich zdaniem, Liszowska wygląda teraz naturalniej i zdecydowanie młodziej : Super wyglądasz tak świeżo i lekko, młodość! Kochana, wyglądasz jak 20-latka! Pięknie! Wyglądasz zdecydowanie młodziej - piszą na Instagramie fani Joanny Liszowskiej. A wam jak się podoba nowa - naturalna - fryzura Joanny Liszowskiej? My jesteśmy na tak - zwłaszcza, że taki naturalny kolor włosów i grzywką będą w 2020 roku jednym z najmocniejszych trendów . A wy? Zobacz także: Tak więcej już się nie czesz! Te fryzury w przyszłym roku nie będą już modne! Joanna Liszowska wygląda w grzywce bosko - jej naturalny look bardzo spodobał się jej fankom. Jak wam się podoba jej nowy look? Joanna Liszowska znana jest z eksperymentowania ze swoją fryzurą. Teraz Joanna Liszowska wraca do naturalnego looku.