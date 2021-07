"40 kontra 20": Joanna zachwyca figurą. Jaki jest sekret jej fenomenalnej sylwetki?

Już dziś, w poniedziałek 28.06, w TVN 7 rusza nowy program "40 kontra 20"! Grupa 12 dziewczyn w różnym wieku (od 20 do ponad 40 lat) będzie walczyć o względy dwóch przystojniaków - młodszego oraz starszego. Tym starszym jest Robert Kochanek, którego widzowie doskonale znają z "Tańca z Gwiazdami". Młodszym - Bartek Andrzejczak - uczestnik konkursu Mister Polski 2019! Poznajcie go bliżej. Kim jest Bartek Andrzejczak z "40 kontra 20"? W "40 kontra 20" nie zabraknie emocji, w końcu to pierwszy program, w którym pojawią się kobiety i młodsze i ciut starsze! A będą one walczyć o serce dwóch panów - Robert i Bartka, którzy stopniowo będą eliminować kolejne uczestniczki show. Szykują się naprawdę niezłe zamieszanie! W programie tym "seniorem" jest Robert Kochanek - tancerz i choreograf, który sławę zdobył już ponad 15 lat temu w "Tańcu z Gwiazdami". Juniorem został Bartek Andrzejczak. Kim jest? Ma 24 lata, na stałe mieszka w Berlinie. Studiował biotechnologię, ale gdy poczuł, że nie jest to do końca jego wymarzony kierunek - zrezygnował. Pracuje jako model, trener tenisa oraz ma za sobą debiut aktorski. Grał główną rolę w popularnej niemieckiej telenoweli. Aktualnie studiuje na kierunku aktorskim i w tej dziedzinie chce się rozwijać. Dwa lata temu Bartek Andrzejczak brał udział w konkursie Mister Polski, gdzie zdobył tytuł II vicemistera. Jego pasje to sport i podróże. Pływa na desce, uwielbia tropikalne plaże i spontaniczne wyjazdy. Jest inteligentny, na spore poczucie humoru i dystans. Marzy, aby przeżyć miłość życia, a co najważniejsze, wiek partnerki nie ma dla niego znaczenia. Przystojny? O uwagę uczestniczek "40 kontra 20" będzie walczył z Robertem Kochankiem, który po...