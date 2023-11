1 z 14

Anita Sokołowska jeszcze nigdy nie zaliczyła modowej wpadki na czerwonym dywanie i nie dziwi nas, że ten trend się utrzymuje. Gwiazda "Przyjaciółek" tym razem postawiła na żółty total look, wiedząc, że ten kolor to jeden z najgorętszych w wiosennym sezonie. Aktorka dobrała różne odcienie żółtego, przez co monochromatyczny zestaw świetnie się prezentuje.