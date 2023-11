Joanna Mazur to niewidoma lekkoatletka, która obecnie podbija parkiet w show "Taniec z Gwiazdami", a także serca jurorów i widzów. Joanna Mazur zaczęła tracić wzrok, gdy miała 7 lat, a wieku 13 lat przestała już widzieć całkiem. Mimo tego, jest sportsmenką, odnoszącą sukcesy, a do tego teraz tancerką. Joanna Mazur potrafi zatańczyć każdy układ, mimo że nigdy wcześniej go nie widziała. Nasza reporterka spytała Joannę Mazur, na czym dokładnie polega jej wada i czy cokolwiek dostrzega. Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, co zdradziła Joanna Mazur.

Joanna Mazur podbija parkiet w show "Taniec z Gwiazdami"

Mimo że Joanna Mazur jest niewidoma, doskonale daje sobie radę w show

