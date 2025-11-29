Joanna Jabłczyńska trafiła do szpitala, o czym poinformowała fanów za pośrednictwem mediów społecznościowych. Gwiazda pokazała zdjęcia, na których pozuje w szpitalnym łóżku. Zaniepokojeni fani natychmiast ruszyli z komentarzami, przekazując jej życzenia szybkiego powrotu do zdrowia i ogrom wsparcia.

Joanna Jabłczyńska przebywa w szpitalu

Joanna Jabłczyńska to popularna polska aktorka, ciesząca się ogromną sympatią widzów. W swojej karierze wystąpiła w wielu znanych filmach i serialach, a do najbardziej zapamiętanych przez publiczność ról należą te z produkcji "Nigdy w życiu!", "Tylko mnie kochaj" czy "Dlaczego nie". Od 22 lat nieprzerwanie gra również w serialu „Na Wspólnej”, w którym pojawia się od pierwszego odcinka, stając się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy produkcji.

Choć Jabłczyńska słynie z tego, że chroni swoją prywatność i rzadko dzieli się szczegółami z życia osobistego, tym razem postanowiła zrobić wyjątek. Aktorka poinformowała fanów, że trafiła do szpitala, czym wzbudziła duże zainteresowanie i troskę ze strony obserwujących.

Joanna Jabłczyńska zwróciła się do fanów

W sobotę na Facebooku Joanny Jabłczyńskiej pojawił się post, który zaniepokoił jej fanów. Aktorka przekazała, że przebywa obecnie w szpitalu i załączyła dwa zdjęcie zrobione w placówce. Na ujęciach pozuje w szpitalnym łóżku, a na jej ręku widnieje opaska wręczana pacjentom.

Nie lubię publikacji ze szpitalnych łóżek. Wiem zatem jak to wygląda i co część z Was czuje oglądając te zdjęcia zaczęła wpis.

Następnie podziękowała lekarce, która otoczyła ją opieką podczas hospitalizacji. Zaznaczyła, że choć nie mówi publicznie zbyt wiele o swoim życiu, tak jak wszyscy zmaga się z problemami życia codziennego. Na koniec zaapelowała do fanów.

Bardzo rzadko wstawiam tu zdjęcia tak prywatne. Przy tej okazji chciałabym Wam przypomnieć, że osoby publiczne tak samo jak wszyscy mają problemy zdrowotne, rodzinne czy psychiczne. Nie zawsze (na szczęście) o tym piszemy. Bądźmy po prostu dla siebie życzliwi, bo nigdy nie wiemy przez co druga osoba (publiczna czy też nie) przechodzi. Dbajcie o zdrowie. Serio, nie ma nic cenniejszego podsumowała.

Fani aktorki nie kryli zmartwienia. Natychmiast zasypali ją komentarzami z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia.

Zdrówka pani Asiu

Dużo zdrówka

Trzymaj się! Wszystkiego dobrego pisali internauci.

Zobacz także: