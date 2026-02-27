Joanna i Kamil z 8. edycji „Rolnik szuka żony” są szczęśliwym małżeństwem od 2023 roku i rodzicami córeczki Antosi. To jedna z najbardziej lubianych par w historii programu, a wielu fanów do dziś śledzi ich losy za pośrednictwem mediów społecznościowych. Szczególnie aktywna jest Joanna, która regularnie publikuje kadry z życia rodzinnego. Tym razem podzieliła się pięknymi ujęciami prosto z Gubałówki. Na zdjęciach nie zabrakło także małej Antosi. Ale z niej słodziak!

Joanna z „Rolnika” opublikowała rodzinne kadry z gór. Pokazała córeczkę

Historia Joanny i Kamila z 8. edycji „Rolnika szuka żony” do dziś rozczula wielu fanów. Ich wyjątkowa więź była widoczna od pierwszych odcinków programu, dlatego dla wielu widzów stali się dowodem na to, że w show naprawdę można odnaleźć prawdziwą miłość. Kamil oświadczył się Joannie w finale na oczach milionów widzów, a w 2023 roku para wzięła ślub. Dziś są szczęśliwym małżeństwem i rodzicami małej Antosi, która często towarzyszy im na rodzinnych zdjęciach publikowanych na Instagramie.

Tym razem Joanna podzieliła się w mediach społecznościowych kadrami prosto z Gubałówki. Na zdjęciach widać, jak całą rodziną spędzają czas i cieszą się zimową aurą. Nie zabrakło także odrobiny szaleństwa. Kamil korzystał z uroków zimy, jeżdżąc na sankach. Szczególną uwagę przyciągnęły fotografie Antosi w tradycyjnym góralskim stroju.

Mamy małą góraleczkę! napisała Joanna na InstaStories.

Joanna z „Rolnika” zdradziła plany wyjazdowe. Takie atrakcje wymyślili dla Antosi

Joanna zdradziła dziś na Instagramie, że ich pobyt w górach jest naprawdę udany. Cała rodzina chłonie każdą chwilę wspólnego wypoczynku. Była uczestniczka "Rolnik szuka żony" powiedziała także, jakie atrakcje zaplanowali dla siebie i Antosi. Jak się okazuje, mają w planach odwiedzić Wesołe Miasteczko Smerfów oraz wybrać się na spacer po Krupówkach.

Powiem Wam, że nie chce stąd wyjeżdżać! zdradziła plany na InstaStories.

Tylko spójrzcie na te kadry! Mała Tosia skradła show.

Zobacz również:

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Relacja Joanny z "Rolnika", fot. Instagram@joasia.osypowicz

Relacja Joanny z "Rolnika", fot. Instagram@joasia.osypowicz