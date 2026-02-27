Joanna i Kamil z "Rolnika" z córką na wakacjach. Mała Tosia kradnie show
Joanna Osypowicz z 8. edycji programu „Rolnik szuka żony” opublikowała w sieci rodzinne zdjęcia z górskiego wyjazdu. Wśród kadrów nie zabrakło małej Tosi. Aż trudno uwierzyć, jak bardzo już urosła!
Joanna i Kamil z 8. edycji „Rolnik szuka żony” są szczęśliwym małżeństwem od 2023 roku i rodzicami córeczki Antosi. To jedna z najbardziej lubianych par w historii programu, a wielu fanów do dziś śledzi ich losy za pośrednictwem mediów społecznościowych. Szczególnie aktywna jest Joanna, która regularnie publikuje kadry z życia rodzinnego. Tym razem podzieliła się pięknymi ujęciami prosto z Gubałówki. Na zdjęciach nie zabrakło także małej Antosi. Ale z niej słodziak!
Joanna z „Rolnika” opublikowała rodzinne kadry z gór. Pokazała córeczkę
Historia Joanny i Kamila z 8. edycji „Rolnika szuka żony” do dziś rozczula wielu fanów. Ich wyjątkowa więź była widoczna od pierwszych odcinków programu, dlatego dla wielu widzów stali się dowodem na to, że w show naprawdę można odnaleźć prawdziwą miłość. Kamil oświadczył się Joannie w finale na oczach milionów widzów, a w 2023 roku para wzięła ślub. Dziś są szczęśliwym małżeństwem i rodzicami małej Antosi, która często towarzyszy im na rodzinnych zdjęciach publikowanych na Instagramie.
Tym razem Joanna podzieliła się w mediach społecznościowych kadrami prosto z Gubałówki. Na zdjęciach widać, jak całą rodziną spędzają czas i cieszą się zimową aurą. Nie zabrakło także odrobiny szaleństwa. Kamil korzystał z uroków zimy, jeżdżąc na sankach. Szczególną uwagę przyciągnęły fotografie Antosi w tradycyjnym góralskim stroju.
Mamy małą góraleczkę!
Joanna z „Rolnika” zdradziła plany wyjazdowe. Takie atrakcje wymyślili dla Antosi
Joanna zdradziła dziś na Instagramie, że ich pobyt w górach jest naprawdę udany. Cała rodzina chłonie każdą chwilę wspólnego wypoczynku. Była uczestniczka "Rolnik szuka żony" powiedziała także, jakie atrakcje zaplanowali dla siebie i Antosi. Jak się okazuje, mają w planach odwiedzić Wesołe Miasteczko Smerfów oraz wybrać się na spacer po Krupówkach.
Powiem Wam, że nie chce stąd wyjeżdżać!
Tylko spójrzcie na te kadry! Mała Tosia skradła show.
