Tomasz Jacyków i Joanna Horodyńska w nowym odcinku "Gwiazd na dywaniku" wezmą pod lupę ostatnie stylizacje Dody - z pokazu Maison Anoufa i z gali TeleKamer 2016. Jak styliści ocenili zjawiskowe kreacje artystki? Ostro! Joanna i Tomasz sugerują Dodzie, że ściąga pomysły z zagranicy i podrabia ubrania u polskich projektantów! Czy wokalistka odpowie?

Doda ostatnio zaskakuje swoim stylem, w którym pełno hinduskich motywów. Na czerwonych dywanach zaskakuje więc stylizacjami. Jednak nie prowadzących program "Gwiazdy na dywaniku". Modowi eksperci nie zostawili suchej nitki na Dodzie i jej kreacjach, twierdząc, że ściąga ona pomysły zza granicy i realizuje je u polskich projektantów mniejszym kosztem. Tak oceniają suknię Dody z TeleKamer 2016:

Horodyńska: To nie jest oryginalny projekt, ponieważ Doda pojawiła się na paryskim Fashion Weeku i to co jej się podoba na wybiegu postanowiła przełożyć na rzeczywistość swoją i pójść tutaj w Warszawie do kogoś żeby jej taką kreację uszył. Okazało się, że był jeden dom mody - projektantka, którą taką kreację wydziergała. Za 22 tysiące.

Doda na TeleKamerach.

Nie spodobała im się również kreacja Dody z pokazu francuskiego projektanta.

Horodyńska: Chcesz mi powiedzieć, że to co ma na sobie Doda to nie jest Dolce&Gabbana? To jest Dolce&Gabbana! Koronka z czerwonymi makami i różami. Jak można coś tak ściągnąć?!! To nie jest wszystko jedno, jak można tak po oczach..Nie podoba mi się to w ogóle, jeszcze w tym kontekście tych szpilek z wysokimi koturnami przodem, które są już kompletnie demode. Chociaż można się kłócić trochę bo powracają w kolekcji Gucci ale z zabudowanym przodem jako sandały. Ja nie wiem co się dzieje z Dodą? Czego ona szuka?

Jacyków: Ale ma jeden totalnie modny element - opaskę, aksamitkę na szyi. To dodaje buduarowego nastroju.

Horodyńska: Ale to się powtórzyło w kreacji ostatniej koronkowej. Taka romantyczno - gotycka próbuje też być w tej swojej odsłonie. W makijażach, w kolczykach w nosie. Dla mnie to jest zero. Nie wiem czy Doda odnalazła swoje miejsce gdzie będzie szyła kreacje. Czas się skończył na akceptowanie tego przez nas - że Doda będzie ściągała i szyła sobie gdzieś u pań rzeczy a my po prostu powiemy, że to jest ładne. Mówimy temu kres.