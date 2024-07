1 z 5

Doda pojawiła się na TeleKamerach 2016 w Teatrze Wielkim i przyćmiła wszystkie gwiazdy. Doda postawiła na przepiękną suknię od Brodzińska Atelier (wartą około 22 tys. złotych)! Do tego dobrała piękne szpilki od Sophii Webster. Doda prezentowała się znakomicie w sukni podkreślającej jej dekolt z koronkami, sztywnymi rękawami i długim trenem. Dodatkowo na plus trzeba pochwalić jej znakomity make up oraz fryzurę. Wow!

TeleKamery dla Dody to jedna z najważniejszych imprez. Jest laureatką TeleKamery 2006 w kategorii Muzyka, a także ma na swoim koncie najwięcej nominacji! (także w kategorii osobowość roku). Dlatego jej gwiazda zawsze błyszczy na gali TeleKamer!

Jak w tym roku wypadła?

