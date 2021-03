"Dance Dance Dance": Roxie została ostro skrytykowane przez Egurrolę! Jest odpowiedź jej przyjaciółki

Agustin Egurrola w piątek debiutował jako juror "Dance Dance Dance". Tancerz od razu dał się poznać z bardzo surowej strony. Uczestnicy i widzowie już wiedzą, że Egurrolę nie będzie łatwo zachwycić. Niestety, jako pierwsza przekonała się o tym najmłodsza uczestniczka, Roksana Węgiel, która za swój pierwszy solowy występ została dość mocno skrytykowana. Agustin dał jej cztery punkty, a występ ocenił:

To wykonanie było nudne i szkolne - stwierdził w końcu. - Wszystko było płaskie. A to człapanie pod ścianą zabiło to, co było na początku - ocenił Egurrola.