Jarosław Kret regularnie odmawia udziału w "Tańcu z Gwiazdami". Pogodynek nie jest zwolennikiem tego typu programów, a w rozmowie z "Twoim Imperium" wyznał, dlaczego tak stanowczo podchodzi do tematu. Jego odpowiedź jest bardzo szczera!

Jarosław Kret ostro o "Tańcu z Gwiazdami"

Show doczekało się już łącznie kilkunastu edycji, które pojawiają się co pół roku. Uczestnicy, którzy godzą się na udział w "Tańcu z Gwiazdami", wspominają to jako jedną z największych przygód w życiu. Jarosław Kret jednak nie widzi plusów tego programu i w mocnych słowach po raz kolejny wyjaśnił, dlaczego do wiosennej edycji też nie przyjmie zaproszenia:

Już ze trzy razy mi to proponowano. Ja się do tego nie nadaję. Nie umiem tańczyć i nie chcę z siebie robić idioty. Nie jestem stworzony do tańca. Są granice, których nie przekroczę, by nie być uznanym za śmiesznego.

Chcielibyście zobaczyć Jarosława Kreta w show?

