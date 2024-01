Dorota z "Rolnik szuka żony" ma już dość uszczypliwych komentarzy. Ukochana Waldemara pod swoim najnowszym zdjęciem na Instagramie zareagowała wpisy niektórych internautów, którzy zaczęli atakować mamę rolnika. Część osób twierdzi bowiem, że to mama Waldemara miała wpływ na jego decyzję dotyczącą wyboru partnerki. Dorota stanęła w obronie kobiety i wspomniała o Ewie!

Prawie miesiąc temu zakończyła się dziesiąta edycja "Rolnik szuka żony", ale emocje wokół uczestników programu wciąż nie opadają. W ostatnim odcinku hitu TVP dowiedzieliśmy się, że Ewa i Waldemar zakończyli swoją relację, a rolnik związał się z Dorotą. Ewa zarzucała rolnikowi, że nie chciał porozmawiać ze swoimi rodzicami przez których czuła się nieakceptowana. Później internauci zarzucali Waldemarowi, że nie kontynuował znajomości z Ewą i zaczął spotykać się z Dorotą właśnie ze względu na rodziców.

W wywiadzie dla Party.pl Waldemar z "Rolnik szuka żony" opowiedział, co rozmowie z rodzicami i zapewnił, że jego mama nie mówiła nic złego na Ewę. Teraz z kolei głos w tej sprawie zabrała również Dorota!

Zobacz także: Joanna z "Rolnika" mierzy się z chorobą. "Niestety wcześniej się nie badałam"

Ostatnio Dorota z "Rolnik szuka żony" pokazała na Instagramie zdjęcie z obory Waldemara, a w komentarzach zawrzało. Fani nie tylko zwrócili uwagę na strój partnerki rolnika, ale również zaczęli publikować uszczypliwe komentarze o mamie Waldemara, która ich zdaniem przyczyniła się do tego, że jej syn nie jest z Ewą. Dorota stanęła w obronie kobiety!

nie przypominam sobie by Waldka mama powiedziała coś złego na temat Ewy tylko wrecz odwrotnie zrobiła na niej dobre wrażenie bo z tego co pamiętasz powiedziała do męża Ewa najfajniejsza i sympatyczna dziewczyna :) więc nie rozumiem o co tu burza że rodzice wybierają, a przez 2 miesięcy bycie ze sobą jest człowiek w stanie zobaczyć jaki 2 człowiek jest i czy patrzą w tym samym kierunku :) Ja osobiście cenię Ewę jako kobietę człowieka i też ją rozumiem a przede wszystkim szanuję i proszę mi tu nie zarzucać, że jestem nieszczerą lub nie byłam szczera wobec jej czy miałam jakieś złe zamiary co do Ewy

odpowiedziała Dorota.