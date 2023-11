Już w środę 6 marca rozpocznie się emisja drugiego sezonu programu "All Together Now. Śpiewajmy razem". Jak już wiemy, w muzycznym talent show tym razem nie zobaczymy Ewy Farnej. Przewodniczącą jury została za to Beata Kozidrak. Zmienił się również prowadzący - Igora Kwiatkowskiego zastąpił Mariusz Kałamaga. Wiadomo również, że do grona jurorów dołączył zwycięzca 9. edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", czyli Filip Lato. Wokalista w rozmowie z Party.pl zdradził, jakim jest jurorem. Czy surowo ocenia uczestników muzycznego programu? Posłuchajcie sami, co powiedział nam Filip Lato!

Filip Lato został jurorem w "All Together Now. Śpiewajmy razem".

