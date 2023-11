Zwycięzcą 9. edycji został Filip Lato!

Nie wierzę w to i zupełnie nie liczyłem się z możliwością tego programu, wiec niczego sobie nie przygotowałem. To co się tu wydarzyło przez ostanie miesiące to niesamowita magia. Dziękuję uczestnikom, bo wieszaliście poprzeczkę niesamowicie wysoko. Bardzo wam dziękuję, że mogłem to przeżyć z wami. Dziękuję jurorom za to pierwsze miejsce, chyba zwariowaliście – dodał ze śmiechem.