Już jesienią na antenie TVP, będziemy mogli oglądać "You Can Dance. Nowa generacja". Taneczne show wraca po latach w nowej odsłonie, bo tym razem do walki o tytuł najlepszego tancerza staną najmłodsi. W jury zobaczymy Agustina Egurrolę, Klaudię Antos oraz brata Małgorzaty Rozenek, Michała "Mishę" Kostrzewskiego.

Ostatnio gościliśmy na planie "You Can Dance. Nowa generacja" i mieliśmy okazję porozmawiać z Michałem "Mishą" Kostrzewskim. Widzowie jeszcze nie wiedzą, jakim jurorem będzie brat Małgorzaty Rozenek, ale wygląda na to, że potrafi być surowy. Michał "Misha" Kostrzewski przyznał nam, że musiał skrytykować jednego chłopca i chodziło nie tylko o jego występ taneczny.

Jeżeli jest krytyka, to ona musi być konstruktywna. Był jeden chłopak, który uważam, że trzeba było mu powiedzieć tak dosadnie, co ja myślę na temat nie tylko tańca, ale w ogóle zachowania się przed jurorami i to zrobiłem. Dlatego, że to dla niego, dlatego, że go lubię, dlatego, że chcę, aby mu się w życiu udało - powiedział nam Michał "Misha" Kostrzewski.

Więcej szczegółów na ten temat dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej.

