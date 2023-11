1 z 5

Czy to już koniec akcji z Kingą Jurzec, uczestniczką "Jaka to melodia?", która po przegranej uciekła z płaczem ze studia? Pojawiły się plotki, że cała sytuacja była ustawiona, a Kinga zrobiła to specjalnie, czemu produkcja show zdecydowanie zaprzeczyła.

Teraz ostateczny głos w sprawie postanowiła zabrać sama Kinga - bohaterka afery. Wydała specjalne oświadczenie, w którym... przeprasza za swoje zachowanie! Treść oświadczenia znajdziecie na następnej stronie!

ZOBACZ: Zapłakana uczestniczka w "Jakiej to melodii" to ustawka? Wydała mocne oświadczenie! Mamy odpowiedź producenta!