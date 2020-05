Jak wygląda ptak marabut? Monocykl i Albert Einstein - pytania i odpowiedzi z Milionerów

Sprawdźcie, dlaczego marabut uznany jest za jednego z najbrzydszych ptaków na świecie! Pytanie dotyczące upierzenia marabuta przerosło uczestniczkę dzisiejszego odcinka "Milionerów". Udzieliła ona błędnej odpowiedzi i odpadła z programu. Pytanie dotyczące Alberta Einsteina również skończyło się niepowodzeniem.

Najciekawsze pytania i odpowiedzi z 269. odcinka programu "Milionerzy".

Co u ptaka marabuta jest prawie gołe?

A: pierś B: szyja C: brzuch D: spód skrzydeł

Prawidłowa odpowiedź: B. szyja.

Marabut, a właściwie marabut afrykański, to mięsożerny ptak z rodziny bocianów. Uznawany jest za jednego z najbrzydszych ptaków świata, ze względu na dość nietypowy wygląd. Szyja i głowa marabuta nie mają upierzenia, a z przodu szyi posiadają wydłużony fałd skórny.

Albert Einstein porównał życie do:

A: monocyklu B: motocykla C: roweru D: hulajnogi

Prawidłowa odpowiedź: C. roweru.

Albert Einstein porównał życie do roweru w słowach: "Życie jest jak jazda na rowerze. Żeby utrzymać równowagę musisz się poruszać naprzód." Z kolei monocykl to rower, który posiada tylko jedno koło.

Kynologiczny archipelag to:

A: Antyle B: Azory C: Bahamy D: Lofoty

Poprawna odpowiedź: B. Azory.

Azory to archipelag wysp wulkanicznych położonych na Oceanie Atlantyckim. Kynologia to nauka o tresurze i hodowli psów. Azor to z kolei bardzo popularne imię dla psa. Ze względu na związek tych dwóch pojęć, można uznać Azory z kynologiczny archipelag.

"Świerszczyk" to pismo dla dzieci, a świerszczyk:

A: "brzmi" u Brzechwy B: ekscytuje nagością C: ma żądła, a nawet dwa D: łagodzi zapalenie spojówek

Poprawna odpowiedź: B. ekscytuje nagością.

Świerszczykiem określane jest pismo dla dorosłych o charakterze pornograficznym.

Czy znaliście wszystkie odpowiedzi z dzisiejszego 269. odcinka programu "Milionerzy", emitowanego 27 maja 2020 roku?

