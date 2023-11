1 z 5

Jak wygląda nowy dom Wielkiego Brata?

Nowy dom Wielkiego Brata znajduje się pod Warszawą (okolice Piaseczna). TVN zdecydował, że tym razem uczestnicy nie będą mieszkać w studiu nagraniowym, a w prawdziwym domu, w którym ich życie 24 h na dobę będą rejestrować kamery. Od czasu startu programu w 2001 roku wiele się zmieniło i teraz zamiast zatrudniać kilkunastu operatorów, TVN7 zamontował w domu 66 kamer! Rozstawione są w różnych pomieszczeniach domu, żeby widzowie mogli oglądać uczestników z każdej perspektywy. Znajdują się one wszędzie - zarówno w łazienkach, jak i w sypialniach. Uczestnicy nie będą mogli ich wyłączyć, tak samo jak mikroportów, za których wyłączone zostaną wyrzuceni z domu Wielkiego Brata ( jak Piotr Lato w 1. edycji programu).

Nowy dom Wielkiego Brata możecie znać z innych produkcji TVN - mieszkały w nim modelki z "Top model" oraz służył jako plan zdjęciowy serialu "Pułapka", w którym grała Agata Kulesza. Przed startem programu dom przeszedł jednak mały remont - znajdują się w nim dwie sypialnie ( jedna z przepięknym tarasem i widokiem na staw), dwie łazienki, sala telewizyjna, jadalnia, kuchnia i salon. Oczywiście znajduje się w nim również słynny pokój zwierzeń, w którym Wielki Brat będzie rozmawiał z uczestnikami, pouczał ich oraz prosił co tydzień, żeby nominowali do odejścia dwie osoby. Uczestnicy będą mieli również do dyspozycji piękny teren przed domem, na którym znajduje się staw i basen. Dom jest luksusowy, nowoczesny i o wiele ładniejszy niż ten, w którym mieszkali uczestnicy 1. edycji show.

