Już w niedzielę, 17 marca, rusza nowa edycja reality-show "Big Brother", która będzie emitowana na antenie TVN7. Warto dodać, że "Big Brother" powraca po 11 latach przerwy, więc można się spodziewać, że wzbudzi ogromne emocje! W związku z tym stacja TVN przygotowała prawdziwą gratkę dla wszystkich ciekawych i miłośników "Big Brothera". Będzie można oglądać bowiem show non stop i to na żywo!

"Big Brother" non stop i na żywo

Jak informuje serwis wirtualnemedia.pl, stacja TVN przygotowała dodatkową ofertę dla wszystkich tych, dla których emisje "Big Brothera" na antenie TVN to za mało. Od pierwszego dnia w serwisie Player.pl będzie można oglądać na żywo wydarzenia z Domu Wielkiego Brata. Trzeba będzie jednak wykupić specjalny pakiet "Big Brother Non Stop".

Dzięki specjalnie przygotowanemu płatnemu pakietowi „Big Brother Non Stop”, użytkownicy zyskają możliwość oglądania czterech równoległych kanałów z transmisją live oraz otrzymają dostęp do 5 programów dostępnych tylko w Player.pl wraz z ekskluzywnymi materiałami, które nie trafiły na antenę TVN7 i TVN - czytamy w serwisie wirtualnemedia.pl.

Dla użytkowników dostępne będą trzy wersje pakietu "Big Brother Non Stop": na 24 godziny w cenie 10 złotych, na 7 dni w cenie 20 złotych i na 90 dni w cenie 50 zł. Użytkownicy, którzy zyskają pakiet "Big Brother Non Stop" otrzymają dostęp do kilku programów: "Big Brother 18+", "Big Brother News", "Big Brother Stars", "Big Brother Będzie się działo".

Skusicie się?

Agnieszka Woźniak-Starak została prowadzącą nowej edycji "Big Brothera"

Agnieszka Woźniak-Starak będzie prowadzić show od 17 marca

