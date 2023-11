Michał Szpak nie dał kolejnej szansy Violet Oliferuk i nie zagłosował na nią w programie "The Voice of Poland". Uczestniczka, która prywatnie jest przyjaciółką jurora musiała opuścić muzyczne show. Violet nie dostała szansy pokazania się w odcinkach na żywo, choć mogła pochwalić się naprawdę pięknym głosem. Niemniej jednak, zdaniem Michała Szpaka w 10. edycji programu znaleźli się lepsi od niej wokaliści, którzy bardziej zasługiwali na miejsce. Czy juror dokonał dobrego wyboru wyrzucając Violet z programu? Zobaczcie, co była uczestniczka "Voice" powiedziała nam o jurorze. Czy nadal pomimo nieprzychylnej decyzji przyjaźni się z nim? Posłuchaj!

Michał Szpak wyrzucił swoją "psiapsi" z show.

