Choć przyjaciółka Michała Szpaka, Violet Oliferuk odpadła z "The Voice of Poland", to jej udział w show wzbudził sporo kontrowersji! Co prawda, przesłuchania w ciemno poszły jej bardzo dobrze, jednak jej późniejszy wstęp nie wzbudził już większego entuzjazmu nie tylko u widzów, ale i u jury. Suma summarum, Violet zwyciężyła pojedynek z Oliwką Sochą i przeszła do dalszej części programu. Widzowie nie byli zachwyceni decyzją jurora. Zarzucili Szpakowi faworyzowanie swojej przyjaciółki!

Reklama

Czy Violet Oliferuk mogła liczyć na specjalne względy będąc w programie? Czy zaszłaby tak daleko, gdyby nie przyjaźniła się z wokalistą? Posłuchajcie, co zdradziła do naszej kamery była uczestniczka show!

Czy Michał faworyzował Violet?

Instagram

Reklama

Zobacz także: "Michał, uwielbiam cię, ale źle wybrałeś!" Fani krytykują decyzję Szpaka w "The Voice of Poland"