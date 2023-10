Małgosia i Paweł Borysewicz, to jedna z najpopularniejszych par, która dzięki programowi "Rolnik szuka żony" odnalazła miłość. Zanim jednak mężczyzna poznał piękną rolniczkę mieszkał we Szwecji, skąd, dla tej jedynej, zdecydował się przeprowadzić i zamieszkać w jej rodzinnym domu. Jak dziś wyglądają cztery kąty małżeństwa, które już doczekało się dwójki dzieci?

Dom Małgosi Borysewicz i Pawła Borysewicza z "Rolnik szuka żony"

Okazuje się, że obydwoje mają świetnie oko do wnętrz. Ostatnio fani zachwycali się kuchnią Małgosi Borysewicz, a niektórzy stwierdzili nawet, że jest ładniejsza od kuchni Ani Bardowskiej - choć oczywiście pamiętajmy, o gustach się nie dyskutuje! Jak wygląda reszta pomieszczeń w ich gniazdku. Otóż Małgosia i Paweł z "Rolnik szuka żony" mieszkają z rodzicami kobiety, a ich dom jest podzielony na dwie kondygnacje. Uwielbiana para zamieszkuje jego górną część, a wszystkie pokoje, od kuchni, przez łazienkę i salon, aż po pokój dziecięcy, który naprawdę zapiera dech w piersiach, przyciągają uwagę. Co więcej, łączy się tu naprawdę wiele stylów i widać, że choć oboje uwielbiają nowoczesność i minimalizm, ciągnie ich również do elegancji - wyjątkowe lustro w łazience jest tego najlepszym dowodem. Ciekawi, co kryją w sobie kolejne pokoje? Zobaczcie nasze wideo i odkryjcie, wszystkie zakamarki domu Małgosi i Pawła z "Rolnik szuka żony"!

Co by było gdyby nie "Rolnik szuka żony"? Od czasów programu Małgosia i Paweł są nierozłączni, a szczęśliwe małżeństwo doczekało się już dwójki dzieci. Jak mieszka rodzina Borysewiczów?

Ostatnio Małgosia Borysewicz pochwaliła się piękną kuchnią. Jednak pozostałe pomieszczenia wcale od niej nie odstają!

Dziecięcy pokoik to prawdziwy raj! Koniecznie zobacz resztę zdjęć z ich domu w naszym wideo.

