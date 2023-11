Właśnie trwają castingi do pierwszej polskiej edycji "The Voice Kids". Nagrania programu odbywają się w podobnym czasie, co nagrania do 8. edycji "The Voice of Poland". W jury show zasiedli - Dawid Kwiatkowski, Edyta Górniak oraz duet Tomson i Baron z Afromental. Wszyscy jurorzy mają doświadczenie w talent-show, bowiem Edyta i muzycy z Afromental od lat występują w show TVP, a Dawid Kwiatkowski był w jury programu "Super Dzieciak". Emisja dziecięcego show rozpocznie się po zakończeniu 8. edycji "The Voice of Poland" czyli najprawdopodobniej w styczniu 2018 roku. Jak w roli jurora show "The Voice Kids" radzi sobie Dawid Kwiatkowski? Oceniają "starzy wyjadacze" show czyli Tomson i Baron z Afromental. Posłuchajcie wideo!

Dawid Kwiatkowski w "The Voice Kids"