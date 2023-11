3 z 5

Jagoda, nowa wybranka Karola, ma 30 lat i jest nauczycielką. Latem wyjeżdża do Norwegii, by pracować na farmie. W ostatnim odcinku wyznała, że była zaręczona i planowała ślub, jednak uroczystość została odwołana. Jagoda nie chciała zdradzać szczegółów swoich nieudanych planów małżeńskich. Powiedziała jedynie, że sytuacja mocno ją zasmuciła. Na szczęście to już przeszłość, a obecnie Jagoda jest szczęśliwa u boku Karola.