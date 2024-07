Za nami kolejne emocje związane z najchętniej oglądanym show tej wiosny, czyli "Taniec z Gwiazdami". Program od początku cieszy się wielkim zainteresowaniem widzów i w każdy piątek przyciąga przed telewizory średnio 4 miliony widzów. W dzisiejszym odcinku, podobnie jak w ostatnich, nie zabrakło wielkich emocji i zaskakujących decyzji. Widzowie po raz kolejny pokazali kogo darzą największą sympatią. Przypomnijmy: Zobacz wyniki ostatniego odcinka "TzG"

Po przerwie spowodowanej Wielkanocą, show powróciło na antenę, a w rywalizacji o Kryształową Kulę pozostało sześć gwiazd: Klaudia Halejcio, Aneta Zając, Dawid Kwiatkowski, Joanna Moro, Piotr Gruszka oraz Jacek Rozenek . Odcinek otworzył występ gwiazdy wieczoru - Margaret, która zaśpiewała swoje dwa największe przeboje: "Wasted" i "Thank You Very Much". Dziś pary do jednego utworu zatańczyły dwa tańce - dla niektórych było to nie lada wyzwanie, część natomiast świetnie poradziła sobie z tym zadaniem.

Po wszystkich tańcach ranking prezentował się następująco:

Joanna i Rafał - 40 punktów,

Dawid i Janja - 40 punktów,

Klaudia i Tomasz - 38 punktów,

Aneta i Stefano - 35 punktów,

Jacek i Magda - 32 punkty,

Piotr i Nina - 31 punktów.

Po zsumowaniu punktów od jurorów i głosów telewidzów z programem pożegnał się Jacek Rozenek. Zanim jednak ogłoszono wyniki na scenie zaśpiewał Artur Chamski jako... Justin Bieber.

Zgadzacie się z wynikiem widzów?

