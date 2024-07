Izu Ugonoh skomentował przegraną w "Tańcu z Gwiazdami"! W miniony piątek bokser odpadł z tanecznego show. Fani byli w szoku, ponieważ sportowiec od pierwszego odcinka był jednym z faworytów jurorów i zdobywał same wysokie noty. Podobnie było w ostatnim odcinku. Niestety widzowie zdecydowali, że to właśnie on powinien odpaść z programu. Jak skomentował tę decyzję w rozmowie z Party.pl?

Ja nigdy nie namawiałem ludzi, żeby wysyłali na mnie smsy. Dlatego, że przede wszystkim jestem sportowcem i lubię brać rzeczy w swoje ręce. Ja zrobiłem ze swojej strony wszystko, żeby było jak najlepiej. A to już była wolna wola ludzi, czy będą te smsy na mnie wysyłać czy też nie.

Co jeszcze powiedział Izu Ugonoh?

Izu Ugonoh skomentował decyzję widzów w "Tańcu z Gwiazdami"

