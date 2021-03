Izabella Krzan niedawno dołączyła do grona prowadzących "Pytanie na śniadanie", ale już zdążyła zaliczyć pierwszą wpadkę. I chociaż ani współprowadzący śniadaniówki, Tomasz Kammel, ani ekspertka, z którą odbywała się rozmowa, nie wyłapali pomyłki pięknej modelki, to jednak Internauci szybko wytknęli gwieździe brak elementarnej wiedzy z podstawówki. Zobaczcie, o co chodziło!

Zobacz także: Izabella Krzan w końcu pokazała swojego partnera! Ale ciacho

Izabella Krzan zaliczyła wpadkę w "Pytaniu na śniadanie"

Po tym jak Marzena Rogalska podjęła decyzję o rezygnacji z pracy w TVP, producenci "Pytania na śniadanie" musieli na szybko znaleźć nową twarz, która zastąpi uwielbianą przez widzów prezenterkę. Wybór padł na Izabellę Krzan, która stworzyła duet z Tomaszem Kammelem. Początkowo widzowie zastanawiali się, czy 26-letnia prezenterka będzie w śniadaniówce tylko przez jakiś czas, ale wszystko wskazuje na to, że Izabella Krzan na dobre zagościła w "Pytaniu na śniadanie".

Izabella Krzan cieszy się, że dołączyła do ekipy śniadaniówki, a widzowie bardzo ciepło przyjęli nową prowadzącą. Jednak jak to w programach na żywo bywa, zdarzają się również wpadki. Izabella Krzan ma już za sobą pierwszą pomyłkę...

Ostatnio Tomasz Kammel i Izabela Krzan gościli w studiu Małgorzatę Zdziechowską oraz Andrzeja Kruszewicza, ornitologa i dyrektora Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie. Eksperci opowiadali o pingwinach i ich ciekawych umiejętnościach. Wtedy też doszło do wpadki, którą zaliczyła nowa prowadząca.

- Pingwiny są nurkami i świetnie pływają – powiedziała prowadząca. - Tak, na przykład pingwiny przylądkowe potrafią zanurkować 130 metrów i złowić rybki, jakich żadne inne ptaki nie są w stanie złowić z wody. Są w stanie przetrwać pod wodą 2,5 minuty - odpowiedziała ekspertka. - A temperatura wody? Czasami nawet do minus 60 stopni - odparła Izabella Krzan

Podczas programu nikt nie wyłapał wpadki Izabelli Krzan, jednak widzowie szybko wytknęli nowej prowadzącej brak elementarnej wiedzy z podstawówki. W końcu nie jest możliwe pływanie w wodzie o temperaturze minus 60 stopni. Na szczęście wielu fanów śniadaniówki broni gwiazdy i twierdzi, że na pewno było to tylko przejęzyczenie. W końcu wpadki w programach na żywo to nie pierwszyzna i zdarzają się nawet bardzo doświadczonym dziennikarzom.

A Wy? Polubiliście Izabellę Krzan w roli prowadzącej "Pytania na śniadanie"?