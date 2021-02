Izabela Zeiske z "Gogglebox" chwaliła się efektami remontu kuchni. A jak wygląda jej salon? Ale przytulnie! 

"Gogglebox. Przed telewizorem" przyciąga przed ekrany tysiące widzów, a bohaterowie hitowego programu, którego niebawem zobaczymy już 14. sezon, natychmiast zyskali ogromną rozpoznawalność. Jedną z uczestniczek, która może pochwalić się szczególną sympatią ze strony fanów reality show, jest Izabela Zeiske. Jak mieszka gwiazda TTV, która wraz z synem komentuje inne popularne telewizyjne programy? Kobieta pokazała wnętrza swojego salonu, których nie zobaczymy na antenie.

Tak mieszka Izabela Zeiske. Gwiazda TTV pokazała salon

Izabela Zeiske, która mieszka we wsi Chludowo w województwie małopolskim, może pochwalić się naprawdę przytulnymi wnętrzami. Gwiazda TTV ostatnio pokazała, jak tanim kosztem i własnym wkładem pracy, wyremontowała swoją kuchnię, czym zachwyciła internautów. Teraz jednak postanowiliśmy przyjrzeć się miejscu, w którym uczestniczka "Gogglebox. Przed telewizorem" zapewne najczęściej wypoczywa - czyli salonowi. Trzeba przyznać, że po jego wnętrzu od razu widać, jak barwną jest jego właścicielka!

Izabela Zeiske z pewnością nie należy do minimalistek, a jej salon jest pełen kolorów i wzorów. Uczestniczka hitowego programu TTV postanowiła w nim na naprawdę odważne propozycje. We wnętrzu dominują morelowe i brudno pomarańczowe ściany, na których nie brakuje obrazów i starych, czarno-białych fotografii. Do tego w pokoju stanęły meble, z których jest w szczególności zadowolona - rozkładana sofa i królewski fotel z miękkim podnóżkiem w kolorze brudnego różu i kwiatowymi wzorami.

Widać, że Izabela z "Gogglebox. Przed telewizorem" to prawdziwa elegantka. Drewniane, przeszklone witryny w salonie są wypełnione piękną zastawą. Filiżanki, dzbanki i talerze ze zdobieniami tylko czekają, na przyjęcie gości lub pielęgnowanie wspólnych chwil, miłości i przyjaźni, które dla kobiety są bardzo ważne. Izabela Zeiske to prawdziwa gospodyni, która uwielbia, kiedy jej dom jest pełen ludzi!

Kochane w tym trudnym czasie, musimy być dla siebie bardziej życzliwi, robić wzajemne przyjemność. Dlatego dzisiaj przygotowuję taką małą , wspólną kolację we dwoje , aby pielęgnować to co najważniejsze w życiu miłość, przyjaźń i wzajemne zaufanie - podkreśliła w jednym ze swoich wpisów.

W przytulnym, domowym wnętrzu nie brakuje również kominka, który znalazł swojej miejsce obok jadalnianej części salonu. Co więcej możemy dopatrzyć się na nich wielu pamiątek, a patrząc na to, jak ciepłą osobą jest uczestniczka programu, wcale nas to nie dziwi. Dodatkowo widać, że Izabela Zeiske uwielbia kwiaty, które stoją niemal na każdym meblu.

Co więcej w przypadku Izabeli z "Gogglebox. Przed telewizorem", salon to nie tylko miejsce do wypoczynku. Jak się okazuje, to właśnie w nim uczestniczka programu dba o swoje ciało i formę, wykonując ćwiczenia na macie. Musimy przyznać, że takiej energii można tylko pozazdrościć. Salon Izabeli to cała ona!

