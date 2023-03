Izabela Janachowska uczciła 64. urodziny Krzysztofa Jabłońskiego poruszającym wpisem na Instagramie.

Moja miłość, najlepszy przyjaciel, życiowa inspiracja, fantastyczny ojciec dla naszego syna i moja opoka świętuje dziś urodziny ❤️ - opisała męża, wzruszającymi słowami.

Chociaż to powód do radości dla Izabeli Janachowskiej i jej męża, jeden fakt nie spodobał się interanutom, co postanowili od razu wytknąć wedding plannerce.

Izabela Janachowska świętuje 64. urodziny męża. Fani narzekają

Historia miłości Izabeli Janachowskiej i Krzysztofa Jabłońskiego mogłaby być scenariuszem na film romantyczny. "Nikt nie dawał nam szans. Tymczasem kliknęło od razu" - opowiadali we wspólnym wywiadzie, którego udzielili magazynowi "Party". Aktualnie są nie tylko szczęśliwym małżeństwem ale również rodzicami. Ich synek Chrisek skończy w tym roku 4 latka.

Dziś Krzysztof Jabłoński świętuje swoje 64. urodziny. Izabela Janachowska uczciła urodziny męża, publikując poświęcony mu wpis na Instagramie. Podkreśliła nie tylko, jak mocno kocha męża ale również wyraziła swoje oddanie i wsparcie w realizowanych przez niego marzeniach:

Moja miłość, najlepszy przyjaciel, życiowa inspiracja, fantastyczny ojciec dla naszego syna i moja opoka świętuje dziś urodziny ❤️ Kochanie wierzę…. wiem, że jesteś w stanie osiągnąć wszystko, co sobie wymarzysz. Życzę Ci, żebyś nieustannie rozwijał swoje pasje i spełniał marzenia. Bądź szczęśliwy i każdego dnia odnajduj radość w naszym codziennym życiu. Razem z Chriskiem mocno Cię kochamy. Jesteś dla nas całym światem ❤️

Instagram @izabelajanachowska

Zobacz także: Izabela Janachowska pokazała sypialnię i pokój syna. Wyszło stylowo?

Miłosny wpis Izabeli Janachowskiej z okazji urodzin męża jednak nie wszystkim przypadł do gustu. Znaleźli się tacy, którzy wytknęli gwieździe Polsatu, że Instagram to nie jest miejsce do składania życzeń najbliższej osobie:

- Nie prościej złożyć życzenia osobiście ? Czy nie chodzi o same życzenia tylko żeby wszyscy widzieli ?

- Gdy pisaliśmy pamiętniki to nikt nie miał prawa czytać . To było tajemnica i tylko dla mnie a dziś na FB jak najwięcej … 🤔

- Zawsze zastanawiam się nad celowością składania życzeń urodzinowych na IG w sytuacji, gdy mamy osobę, której składany życzenia przy sobie (obok).

Paweł Wodzyński East News

Zobacz także: Izabela Janachowska pochwaliła się jadalnią. Wnętrze ocieka luksusem

Izabela Janachowska nie odniosła się do krytycznych komentarzy ze strony internautów. Z drugiej strony jednak od lat budowała swoją społeczność w mediach społecznościowych, a fani trzymają kciuki nie tylko za jej zawodowe projekty, ale również chcą być na bieżąco z tym, co dzieje się w jej prywatnym życiu. To właśnie oni postanowili stanąć w obronie gwiazdy i jej męża:

- Niech każdy robi, co chce czy zawsze musi być we wszystkim większy cel. Sama złożyłam życzenia na Insta mojemu mężowi a był obok a po to, że jak wstał włączył komputer i zobaczył życzenia i nasze zdjęcia, zrobiło mu się miło ale też po to, aby podzielić się tym, ze mam obok siebie świetnego człowieka, którego kocham i chce się tym dzielić z całym światem, bo dlaczego nie 🙂

- A musi być cel??🤔Przecież oczywistą oczywistością😉jest to, że złożyła też osobiście🤦‍♀️.Jest aktywna w mediach, więc złożyła też tutaj.

Oprócz gorącej dyskusji nie zabrakło także najważniejszego, czyli pięknych życzeń urodzinowych skierowanych w stronę solenizanta.

- Pamiętaj aby zawsze wierzyć w siebie i swoje marzenia 😉100 lat 😊

- Fajna z Was para. Życzę miłego dnia. I dużo miłości

- Zazdroszczę takiej pięknej prawdziwej miłości. Zdrowia życzę Pozdrawiam

- Spełnienia marzeń dla męża 🥰 Happy birthday!

My również dołączamy się do urodzinowych życzeń.

Zobacz także: Izabela Janachowska na przymiarkach w butiku. Tak dużo jeszcze nie odsłoniła [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

Instagram @izabelajanachowska