Iza Miko opowiedziała o swoich świętach w "Dzień Dobry TVN"! Aktorka rzadko przyjeżdża do Polski i jej obecność w porannym programie śniadaniowym była sporym zaskoczeniem. Co powiedziała na wizji?

Iza Miko w "Dzień Dobry TVN"

Aktorka na co dzień mieszka w Stanach Zjednoczonych, ale nie wyobraża sobie spędzać tam świąt. Gwiazda co roku przyjeżdża do Polski, by spotkać się z najbliższymi. Okazuje się również, że Miko dużo wcześniej przesyła swojej mamie przepisy, które ona robi specjalnie dla niej, ponieważ Iza jest weganką. A co na to jej ukochana mama?

Mama dzwoni i zawsze mówi: Jeju, ile to roboty? Ja mówię: Wiem, wiem. Ja też tak kroję, podsmażam te wszystkie warzywka. Wolę mieć swoje przygotowane rzeczy, żeby potem nie czuć, że nie ma jakiś dobrych potraw do zjedzenia. Jest mnóstwo wspaniałych wegańskich potraw, które można przygotować - powiedziała w rozmowie z "Dzień Dobry TVN".

Jak spędza święta Iza Miko?