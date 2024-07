Ostatnio w mediach pojawiła się informacja, że w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami" zatańczy para męska! Ponoć propozycję udziału w show dostał Jacek Poniedziałek, zdeklarowany gej. Miałby on tańczyć z innym mężczyzną. Jednak aktor szybko zdementował te plotki, ale według jednego z tabloidów, stacja Polsat nadal zastanawia się nad taką parą.

W "Tańcu z Gwiazdami" będą pary męskie?

W obecnej edycji show "Taniec z gwiazdami" tańczyła puszysta Dominika Gwit czy głuchoniema Iwona Cichosz, co budzi spore kontrowersje, ale też gwarantuje wielkie emocje. Mówi się też o udziale w show Moniki Kuszyńskiej. Co na temat pary męskiej w "Tańcu z gwiazdami" sądzi jurorka show Iwona Pavlović? Zobaczcie, co powiedziała na ten temat Iwona!

Iwona Pavlović nie miałaby problemu z ocenieniem męskiej pary w "Tańcu z gwiazdami"