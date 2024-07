Iwona Cichosz to chyba największe zaskoczenie tej edycji "Tańca z Gwiazdami". Niesłysząca uczestniczka tańczy fenomenalnie i to jeszcze bez aparatów słuchowych. Już wiadomo, że na prośbę środowisk głuchych, Polsat pokaże napisy w show, aby niesłyszący mogli w pełni kibicować swojej faworytce. Czy sama Iwona ma pretensje do Polsatu, że w 1. odcinku nie było napisów? Okazuje się, że Miss Świata Głuchych 2016 zwracała uwagę jeszcze przed rozpoczęciem programu na to, że powinny być napisy... Dlaczego nic nie wskórała i czy ma żal do produkcji? Opowiedziała tylko nam!

Iwona Cichosz nie słyszy od urodzenia. Zdobyła tytuł Miss Świata Głuchych 2016.