Choć „Hotel Paradise 2” już za nami, emocje związane z programem wciąż nie opadły. Ostatnio atmosferę podgrzali Ivan i Ania, którzy postanowili ujawnić się ze swoim związkiem. Jak się okazuje, choć nie dotarli do finału, to właśnie oni zgarnęli największą z możliwych nagród - miłość. Czy nieporozumienia, jakie miały miejsce na rajskiej wyspie zostawili już za sobą i co mają do powiedzenia na temat ostatniej wypowiedzi Aty, która w rozmowie z nami uznała, że Ivan oszukuje Anię?

To było wiadome, że on też chce wygrać i chce mieć dziewczynę, którą będzie mógł manipulować. Ivan to jest taki, że musi mieć spokojną dziewczynę, żeby czuł się swobodnie. Gdyby on był ze mną to ja zaraz bym szybciutko mu zwróciła uwagę, a niestety Ania tak nie robiła. Była bardziej spokojna. To mu pasowało, niby między nami coś było a i tak by uciekł do Ani - skomentowała Beata.

Cóż, ani Ivan ani Ania nie kryli oburzenia wypowiedzią Aty. Uczestnik 2. edycji programu „Hotel Paradise” postanowił skomentować jej zachowanie jednym zdaniem:

Tak mi się wydaje, że została urażona damska duma

Ivan postanowił również zaapelować do swoich fanów, co takiego ma im do powiedzenia? Jak Ania zareagowała na ostatnie wyznanie swojego ukochanego w stosunku do jej rywalki? Które słowa były powiedziane w emocjach i wreszcie, co tak naprawdę miało miejsce na rajskiej plaży? Koniecznie sprawdźcie, czego udało nam się dowiedzieć. Niektórych rzeczy trudno było się spodziewać...

Ania i Ivan w końcu postanowili ogłosić światu, że są parą. Jak się okazuje, zakochani postanowili odpowiedź na oskarżenia Aty!

