Ata już na przedfinałowej "puszce pandory" powiedziała, że cieszy się, że nie doszła do finału właśnie z Ivanem. Postanowiliśmy podpytać ją o jej relację z uczestnikiem, do którego poczuła coś więcej w trakcie "Hotelu Paradise 2".

Reklama

Nie mam absolutnie żadnych relacji z Ivanem i nie chcę mieć - zaskoczyła nas Ata

Zobaczcie, jak uczestniczka podsumowuje swoją relację z Ivanem. Może mu się to nie spodobać.

Zobacz także: Ata i Artur w finale "Hotelu Paradise 2". Czysty układ a może początki miłości?! Tak walczyli o finał

"Hotel Paradise 2": Ata gorzko o Ivanie: "Niech dalej oszukuje Anię"

Beata Ata Postek i Artur Sargsyan zwyciężyli w drugiej edycji "Hotelu Paradise". Pomimo tego, że lojalnie doszli razem do finału, w trakcie programu Ata zauroczyła się w Ivanie. Ich relacji nie dało się ukryć, wzbudzało to między innymi zazdrość i złość u Ani. Ata miała okazję zmienić partnera na jednym z "rajskich rozdań". Para Ivana i Ani została zablokowana, w efekcie czego Ivan podszedł do Aty licząc na to, że z racji swojej słabości do niego zostawi go w programie. Uczestniczka jednak pozostała wierna Arturowi i tym samym odesłała Ivana do domu. Ta decyzja kosztowała ją sporo emocji. Chwilę po "rajskim rozdaniu" nawet polały się łzy. Podczas ostatecznej "puszki pandory" z udziałem części uczestników Ata stwierdziła, że w obecnym momencie nie żałuje, że postawiła na Ivana.

Postanowiliśmy podpytać Atę Postek o więcej szczegółów:

To było idealne parę dni z nim, a później to w ogóle nie. To było wiadome, że on też chce wygrać i chce mieć dziewczynę, którą będzie mógł manipulować. Ivan to jest taki, że musi mieć spokojną dziewczynę, żeby czuł się swobodnie. Gdyby on był ze mną to ja zaraz bym szybciutko mu zwróciła uwagę, a niestety Ania tak nie robiła. Była bardziej spokojna. To mu pasowało, niby między nami coś było a i tak by uciekł do Ani. Bardziej taki z jego strony fałsz niż z Kamila.

Postanowiliśmy podpytać Atę Postek na temat jej relacji z Ivanem po programie. Jej odpowiedź może was zaskoczyć:

Nie mam absolutnie żadnych relacji z Ivanem i nie chcę mieć. Beznadziejne jest to, że puścili emisję, że między nami coś jest i on potem mówi do chłopaków:" Chłopaki, nie róbcie nigdy więcej takiego czegoś, ja popełniłem taki błąd, że coś z Atą zrobiłem, a miałem Anię! Jak ja mogłem to zrobić!" No który koleś tak robi? Zamiast powiedzieć "Ania sorry, troszkę się zauroczyłem między nami coś poszło nie tak" i to zakończyć, to on przeprasza za to, że on miał ze mną flow? Zachowuje się jak dzieciak jakiś nienormalny. Po tym nie mam o nim żadnego dobrego zdania i chyba nie będę mieć.

Co więcej, Ata odniosła się także do jego relacji z Anią i stwierdziła, że nie jest szczera a Ania jest oszukiwana. A co na to Artur, który wciąż utrzymuje przyjazne stosunki z kolegą z programu? Koniecznie obejrzyjcie nasze wideo, aby poznać więcej szczegółów!

Zobacz także: "Hotel Paradise": Ata i Artur są parą po programie? Artur czuł niepokój na ścieżce lojalności

Ata i Ivan nie utrzymują relacji po "Hotelu Paradise". Ata w wywiadzie z nami stwierdziła, że uczestnik lubi manipulować i oszukiwał programową partnerkę Anię.

Mat. prasowe

Ata Postek nie chce mieć więcej kontaktu z Ivanem z "Hotelu Paradise".

Mat. promocyjne