Przed nami 3. odcinek „Iron Majdan” i dalsze przygody Małgorzaty Rozenek i Radka Majdana w Venice Beach w Los Angeles! Pierwszy dzień będzie dla pary przełomowy i zaskakujący. Para dołączy do grupy artystów ulicznych pod wodzą króla Venice Beach. Okaże się, że wejście w artystyczną społeczność okaże się dla nich bardzo trudne! Punktem zapalnym będzie przyjęcie zaproszenia do wspólnego mieszkania w komunie ludzi, kierujących się w życiu własnymi zasadami. Bunt, krzyk, zerwane zdjęcia i noc spędzona na przystanku – to wydarzy się w 3. odcinku "Iron Majdan"! Jak wyglądały kolejne dni w słonecznej Kalifornii? Jak Radek nazywa Małgosię? Dowiecie się już dziś, 19 marca, o godz. 22.30, w programie „Iron Majdan” w TVN!

Reklama

Zobacz: Rusin musiała zapowiedzieć wywiad z Rozenek w "DDTVN". Zrobiło się niezręcznie! Przy okazji wbiła jej szpilę!

Przeczytaj też: Małgorzata Rozenek wrzuciła na Instagrama zdjęcie synów i rozpętała burzę! Dyskusja pod wpisem mocno ją poruszyła...

W Los Angeles Małgorzata i Radek przeżyją spore emocje!

Nigdy nie zgadniecie, jak Radek nazywa Małgosię!