Uczestnicy dziesiątej edycji "Rolnik szuka żony" nie przestają zaskakiwać widzów, a ostatnio sporo emocji dostarczył wszystkim kandydat Agnieszki, Ireneusz. Mężczyzna wyznał bowiem, że udział w "Rolniku" nie jest jego debiutem w telewizji, ponieważ ma już za sobą udział w kilku innych programach randkowych. Jakby tego było mało, teraz właśnie okazało się, że kandydat Agnieszki ma za sobą również wyjątkowe spotkanie z jedną z najpopularniejszych aktorek w naszym kraju, czyli Julią Wieniawą! Jak do tego doszło? Sprawdźcie szczegóły!

W minionym odcinku "Rolnik szuka żony 10" mogliśmy zobaczyć między innymi randkę Ireneusza i Agnieszki. To właśnie wtedy wyszło na jaw, że Ireneusz już doskonale wie, co oznacza występ w programie telewizyjnym! Mężczyzna przyznał wprost, że próbował już kilka razy szukać miłości właśnie dzięki programom randkowym.

Jak już rozmawiamy o szczerości to słuchaj... Brałem już kiedyś udział w programach randkowych. To było kilka lat temu. Każdy sposób by poznać kogoś jest... nie wiem, warto próbować różnych sposobów

- przyznał wprost Ireneusz