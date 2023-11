Padły jeszcze inne komentarze:

Wole takie normalne i zwykle dziewczyny jak Martyna niż takie kokietki jak Dorota

Ze związku z Dorotą nic nie będzie. Cwaniara.

Jestem zawiedziona wyborem Grzegorza. Najlepsza dla niego była Martyna. Typowy facet, nie wybrał głową.

(...) a on niestety ale wybrał nie powiem czym..bo mu na randce dała trochę pomacac i już ..sam powiedział że z początku nie myślał że ja wybierze to wiadomo co zadecydowało .Martyna przynajmniej klasę że na randce od razu nie wskakiwała na kolana its żeby uwieść.