Ilona z "Rolnik szuka żony" zaskoczyła zdjęciem: "Z dwoma skarbami". O kim mowa?

Ilona z " Rolnik szuka żony " pochwaliła się na Instagramie zdjęciem z przejażdżki konnej. Uczestniczka hitowego programu TVP1 uwielbia tak spędzać czas. Niestety ostatni weekend Ilony wyglądał zupełnie inaczej! Okazuje się, że partnerka Adriana rozchorowała się i wolne dni spędziła w domu. Czy Adrian był razem z nią? Zobaczcie, co odpowiedział na nietypową uwagę jednej z Internautek! Ilona z "Rolnik szuka żony" tak spędziła Dzień Kobiet! Ilona z "Rolnika" opublikowała na Instagramie zdjęcie z ostatniej przejażdżki, fotografia nie jest aktualna, bo obecnie uczestniczka programu jest uziemiona w domu przez chorobę: Tak sobie wspominam ostatnią przejażdżkę...🏇🌲🏇🌲🏇 Dzisiaj piękna pogoda, no a ja nadal leżę chora :( A jak Wam mija weekend i ten wyjątkowy dzień? - napisała Ilona na Instagramie. Internauci w komentarzach życzyli Ilonie szybkiego powrotu do zdrowia, aby znów mogła wrócić do ukochanej jazdy konno. Jednak wśród licznych wpisów pojawił się jeden uszczypliwy komentarz... Dużo zdrówka😍 Szybkiego powrotu do zdrowia 😀 oj słabo cię Adrian grzeje. A tak poważnie to byłaś u lekarza Na ten ostatni komentarz zareagował sam Adrian i napisał: o to proszę się nie martwić 😎. Widać, że w związku Ilony i Adriana wszystko układa się dobrze. Rolnik nie po raz pierwszy staje w obronie swojej partnerki i zawsze celnie odpowiada na zaskakujące komentarze!