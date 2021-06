Ilona z "Rolnik szuka żony" zachwyciła naturalnym zdjęciem! Rozstanie z Adrianem jej służy? 

Kilka dni temu dowiedzieliśmy się o rozstaniu Ilony i Adriana, uwielbianej pary z "Rolnik szuka żony" . Ta wiadomość bardzo zasmuciła fanów tej dwójki, którzy tak bardzo kibicowali ich związkowi. Byli partnerzy zaczynają jednak swoje życie osobno, a Ilona właśnie pochwaliła się, jak świętuje swój "nowy etap"! Była dziewczyna Adriana wyciągnęła szampana i wygląda na to, że teraz przede wszystkim będzie skupiała się na swojej pasji. Zobaczcie sami! Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Rozstanie Adriana i Ilony! Rolniczka wcześniej pisała o kryzysie w związku Ilona z "Rolnik szuka żony" świętuje nowy etap życia Ilona i Adrian byli uczestnikami szóstej edycji programu "Rolnik szuka żony" i to właśnie udział w wielkim hicie stacji TVP1 zapoczątkował ich relacje. Szybko zdobyli sympatię widzów, którzy liczyli na to, że Ilona i Adrian stworzą szczęśliwy związek na długie lata. I kiedy wszyscy czekali na informacje o ślubie, nagle na Instagramie rolnika pojawiło się oświadczenie, z którego dowiedzieliśmy się, że to koniec ich związku! To jest ostatnie Nasze wspólne zdjęcie... Aby uniknąć spekulacji, z przykrością chciałem Was poinformować, że Nasz związek się zakończył. Jak to w każdej relacji bywa, są lepsze i gorsze chwile. Na szczęście po czasie zostaną tylko te dobre wspomnienia - brzmi część wpisu rolnika dotyczącego rozstania z Iloną. Ilona z kolei powstrzymała się od składania oświadczeń, ale za to poinformowała, że wraca do Wałbrzycha i to właśnie w tym miejscu rozpoczyna swoje życie na nowo. W swojej ostatniej relacji na InstaStory była partnerka Adriana zdecydowała się nawet pokazać, jak świętuje zmiany w swoim życiu. Ilona otworzyła szampana i wygląda na to, że jest szczęśliwa. Za nowy...