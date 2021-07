Ilona z "Rolnik z szuka żony" po rozstaniu z Adrianem rozpoczęła nowy etap. Teraz uczestniczka szóstej edycji zdradziła, jak wygląda jej życie! "Robię to, co kocham"

Ilona Kurzeja z "Rolnik szuka żony" obecnie jest jedną z najpopularniejszych uczestniczek szóstej edycji programu. Co prawda jej związek z Adrianem Berkowiczem nie przetrwał próby czasu, ale po zakończeniu przygody z show TVP1, Ilona nadal jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie pokazuje, co dzieje się w jej życiu prywatnym i zawodowym. Teraz uczestniczka "Rolnik szuka żony" zdecydowała się opublikować wyjątkowe zdjęcie i zdradziła, że w końcu ma możliwość, aby robić to, co kocha...

Ilona z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się swoją miłością

Ilona z "Rolnik szuka żony" początkowo w programie nie cieszyła się sympatią widzów. Fani programu uznali ją za nieśmiałą i wyniosłą, ale szybko okazało się, że pierwsze wrażenie okazało się mylne i Ilona podbiła ich serca również swoją miłością do koni. Po głośnym rozstaniu z Adrianem, którego nigdy nie skomentowała, przeniosła swoją stadninę w nowe miejsce i wygląda na to, że teraz jest naprawdę szczęśliwa. Ostatnio opublikowała na Instagramie zdjęcie z wymownym opisem, w którym mówi wprost, że robi to, co kocha:

Robię to, co kocham 💚 Wy też? - napisała na Instagramie Ilona z "Rolnik szuka żony".

Zdjęcie Ilony, jadącej konno w wyjątkowej scenerii zachwyciło jej obserwatorów, którzy komplementują kobietę i uważają, że w końcu widać, że znalazła szczęście:

Pięknie Zjawiskowo wyglądasz Jakie piękne miejsce... ❤️😍

Ilona swoją pasją do koni dzieli się z najbliższymi i po zakończeniu przygody z programem udało jej się zrealizować marzenie o własnej stadninie, którą cały czas rozwija. Brawo!

Ilona Kurzeja już w programie nie ukrywała, że konie są jej największą pasją. Potem miłością do tych pięknych zwierząt zaraziła też Adriana, który zdecydował się na zakup kilku kucyków. Dziś Ilona prowadzi własną stadninę "Wymarzona Stajnia" i robi to, co kocha najbardziej - jak sama przyznaje.

Ilona i Adrian tworzyli najpopularniejszą parę 6. edycji "Rolnik szuka żony". Dla fanów pary ogromnym szokiem okazała się informacja przekazana przez rolnika o ich rozstaniu. Niedługo potem Ilona relacjonowała na Instastory swoją przeprowadzkę. Dziś jest bardzo szczęśliwa i chętnie dzieli się z fanami swoją wielką, prawdziwą miłością, czyli pasją do koni!