Ta wiadomość z naprawdę zamuciła fanów "Rolnik szuka żony". W ostatni poniedziałek uczestnik show TVP Adrian Berkowicz poinformował za pośrednictwem Instagrama o zakończeniu związku z Iloną! To jest ostatnie Nasze wspólne zdjęcie... Aby uniknąć spekulacji, z przykrością chciałem Was poinformować, że Nasz związek się zakończył - napisał. We wtorek smutne wieści potwierdziła też Ilona Kurzeja, która poinformowała, że nie będzie składała oświadczeń, ale przenosi swoją "Wymarzoną Stajnię" do Wałbrzycha. Fani "Rolnik szuka żony" , którzy kibicowali parze od początku, zastanawiają się, co się stało, że ich ulubieńcy postanowili się rozstać. Tymczasem nie tak dawno rolniczka była pytana o kryzys w związku. Co odpowiedziała? Zobacz także: "Będą zaręczyny" - zapowiada Paweł Bodzianny z "Dance, Dance, Dance"! Kiedy oświadczy się Marcie Paszkin? Co Ilona z "Rolnik szuka żony" pisała o kryzysie w związku? Widzowie "Rolnik szuka żony" ciągle nie mogą uwierzyć w deklarację Adriana i Ilony. Ale nie tylko oni - również inna uczestniczka show, Natalia Niemiec , jest przekonana, że para jeszcze się ze sobą zejdzie! ooo NIE !!! wierzę, że się jeszcze poukłada - napisała Natalia. Po komentarzach na instagramowych profilach gwiazd "Rolnika" widać, że para była naprawdę lubiana. Szkoda że tak to się kończy Przykro mi ale podobnież nic w życiu nie dzieje się bez przyczyny ... może to po coś ... Szkoda, trzymałam kciuki do końca! Ale w życiu nie zawsze jest tak jak byśmy chcieli 😔 powodzenia ❤️ Nic dziwnego, Ilona i Adrian wyglądali razem na naprawdę zakochanych i szczęśliwych. Czy coś zapowiadało to rozstanie? Ostatnie wspólne...