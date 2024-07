Czy w Polsce na muzyce da się zarabiać więcej niż Doda czy Maryla Rodowicz? To całkiem możliwe, jeśli jest się królem polskiego disco - Zenkiem Martyniukiem z zespołu Akcent! Lider zespołu disco polo w programie Kuby Wojewódzkiego zdradził, że zarabia sporo.

5, 10 a może 20 tys. za koncert? Te stawki są bardzo realne na polskiej scenie disco! Martyniuk gra czasami 6 koncertów dziennie, a jego gaża wynosi nawet... 12 tysięcy złotych! Zenek przyznał jednak, że nie porównywałby się z Dodą czy Rodowicz:

To nie do końca prawda, że zarabiam więcej niż Doda i Maryla Rodowicz razem wzięte. Nie mamy takich stawek jak Doda, te stawki są zmienne. To spora sumka, ale tak gramy. W tej chwili muzyka disco polo jest na topie, więc trzeba z tego korzystać.