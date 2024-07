Ile zarabiają gwiazdy disco polo

9 z 9

Zespół Top One to jedna z pierwszych wielkich gwiazd disco polo, które współtworzyły ten gatunek. Zasłynęli swoją aranżacją weselnego hitu "Biały miś". Ale by usłyszeć go na swoim weselu trzeba wyłożyć - według Faktu - 14 tys., bo właśnie tyle Paweł Kucharski i jego ekipa biorą za koncert. O tym, że warto ich zaprosię przekonał siebie i Polaków Aleksander Kwaśniewski, któremu Top One hitem „Ole! Olek” wyśpiewał kiedyś prezydenturę.