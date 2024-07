6 z 6

Twoje córki zostaną artystkami?

– Być może. Starsza ma dziewięć lat, jeździ z nami na koncerty. Czasem występuje na scenie, czuję, że to moja następczyni. Młodszej na razie to nie obchodzi i może dobrze. Myślę, że szykuje się duet jak mój z żoną: jedna będzie śpiewać, druga zostanie menedżerką. Na razie nie będę nic nagrywał z córką. Wiem, jak to by się skończyło: pozwoliłbym jej nie chodzić do szkoły.

Bywasz też groźnym tatą? Budzisz respekt?

– Próbuję czasem zrobić groźną minę i widzę, że działa to tylko na mojego psa. Jak chcę coś osiągnąć, to straszę dzieci mamą. Działam jak mój tata, który nigdy mnie nie uderzył, ale gdy czułem, że jest mną zawiedziony, to bardziej mnie to bolało niż niejedna awantura. Za kilkanaście lat będę wiedział, czy postąpiłem dobrze. Mój brat ma już dorosłą córkę i powiedział mi, że popełnił chyba wszystkie błędy wychowawcze, jakie można, a ona wyrosła na cudowną dziewczynę, więc ja na wszelki wypadek też popełniam wszystkie błędy wychowawcze.

Teraz to córki tatusia, ale zbliża się okres buntu…

– Mam to już zaplanowane. Jak zaczną się buntować, to oddam je do zakonu na przechowanie i wypuszczę, gdy osiągną odpowiedni wiek, czyli jakieś 42 lata. Zapowiedziałem im to wprost. Stanie się to wtedy, gdy zauważę, że mają zbyt intensywne życie towarzyskie. Moja żona na spotkania ze mną uciekała przez okno, więc kraty w oknach też zamontuję. Nie, żartuję… Zamknę tylko jedną. Dlaczego mają cierpieć obie?

Wspomniałeś, że żona jest twoją menedżerką. Taki układ się sprawdza?

– Zaczęło się już na studiach, na polonistyce. Błagałem ją o notatki. Bardzo chciałem ją poznać i mieć u niej korepetycje. Od początku mieliśmy ten układ, bo zadbała, żebym te studia skończył. Pierwszy teledysk mojego zespołu, który wtedy nazywał się Superpuder, też zawdzięczam żonie. Pożyczyła na niego pieniądze od swojej koleżanki. Trzy tysiące. A historia też jest śmieszna, bo piosenka „Rasiak song” zaistniała dzięki internetowi. Dziś to normalne. Nie byliśmy znani, a tu nagle w Opolu dostaliśmy Superjedynkę. A wszystko dzięki piosence, która miała być żartem. Sukces z Żanetą nas połączył i to się idealnie sprawdza. Oddaję jej wszystkie pieniądze i o nic nie muszę się martwić. A jak mam jakieś kłopoty, to też nie muszę dzwonić do menedżera, bo mam go w sąsiednim pokoju. Słucham żony i wszystkim to polecam.

Co będziesz robił po „Idolu”?

– Pewnie coś nagramy. Presja teraz będzie większa i musimy pokazać, że wiemy, jak to się robi. Więc tak sobie myślę, że najlepiej teraz byłoby ponieść jakąś spektakularną klęskę!

Rozmawiała: Joanna Rutkowska