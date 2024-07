1 z 6

Wojtek Łuszczykiewicz udzielił wywiadu magazynowi "Party". Juror "Idola" opowiedział w nim wiele o sobie i show. M.in. o tym jak bardzo zaprzyjaźnił się z Elą Zapendowską i jak sam przeżywał katusze, gdy oceniała jego wokal.

My zdradzamy Wam fragment wywiadu, w którym Łuszczykiewicz zdradza kto wygra według niego "Idola" i czy ma już dość do porównań do Kuby Wojewódzkiego jako "Idola"?

Kto z finalistów zostanie zwycięzcą „Idola”?

Rozum mi podpowiada, że wygra Karolina Artymowicz, bo jej płytę można wydać choćby i jutro. Ma takie emocje w głosie, swobodę interpretacji, że myślę, że to gotowy materiał na gwiazdę. Ale serce podpowiada mi Jakuba Krystyana. To ulubiony pacjent kardiochirurgów. Przynosi serce na dłoni. Ale będę szczęśliwy z każdej wygranej.

Masz wrażenie, że mierzysz się z legendą „Idola”? Tamten skład jurorski pamięta cała Polska.

Miałem spokój z porównaniami, bo o wiele częściej zastanawiano się, co ja w ogóle tutaj robię. Ale tak, wiem, że wszyscy oczekiwali, że zostanę drugim Kubą Wojewódzkim. Co to byłby jednak za ubaw, gdybym był kolejnym ostrym jurorem z setką wyrafinowanych wypowiedzi? To już jest trochę passé! A poza tym jestem taki, że nawet gdy daję kary swoim dzieciom, to i tak dbam, żeby były przy tym szczęśliwe. Wiadomo, że mogę uprawiać żonglerkę słowną, ale po co? Żeby kogoś dobić? Od dobijania uczestników mamy Elę Zapendowską.

Stop, więcej nie zdradzimy...

Więcej o "Idolu" i cały bardzo zabawny wywiad z Wojtkiem do przeczytania w najnowszym numerze "Party", który od dzisiaj można znaleźć w kioskach. Jakie ma plany wobec swoich córek Wojtek Łuszczykiewicz, jaka była historia poznania jego żony, a także czy konflikt z Dodą nadal trwa?

