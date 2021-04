Idol nastolatków zaśpiewa w finale "The Voice Kids "4. Kim jest Mateusz Golicki?

Widzowie znają Mateusza Golickiego z drugiej edycji „The Voice Kids”. 14-letni wówczas Mateusz trafił do drużyny Tomsona i Barona a jego występ z Przesłuchań w Ciemno okazał się jednym z najczęściej wyświetlanych. Do dziś obejrzano go ponad 6,5 miliona razy na oficjalnym kanale programu na YouTube. Mimo że Mateusz odpadł z muzycznego talent show na etapie Bitew nie poddał się. Cały czas bierze lekcje śpiewu i dzięki ciężkiej pracy zaczął osiągać kolejne sukcesy. Jego ostatni singiel „Twój” wyświetlono już ponad milion razy. W wielkim finale czwartej edycji "The Voice Kids" zaprezentuje swój najnowszy singiel „Wypływam”!

Kim jest Mateusz Golicki?

Mateusz to nie tylko uzdolniony muzycznie nastolatek ale również jeden z najlepszych uczniów w szkole. Każdego roku otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem. Obecnie jest uczniem drugiej klasy II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu, gdzie będzie zdawał międzynarodową maturę IB (International Baccalaureate). Mateusz mówi płynnie po angielsku i uczy się języka hiszpańskiego. Od najmłodszych lat trenuje taniec nowoczesny oraz uczy się gry na fortepianie. Przez lata startował w zawodach pływackich, na których zdobył kilkadziesiąt medali. Mateusz to również jeden z najszybciej rozwijających się twórców internetowych. Filmiki na jego koncie na TikToku mają ponad 1,7 miliona polubień.

Twórcą nowego singla Mateusza Gorlickiego jest jeden z najbardziej cenionych producentów w Polsce Wojtek Urbański. To on stworzył przeboje „Nie Muszę” Julii Wieniawy, „Oczko w Głowie” Tymka czy „Zabierz tę Miłość”, który w duecie wykonują Julia Wieniawa i Maciek Musiałowski.

Kto walczy o zwycięstwo w "The Voice Kids" 4?

Przypomnijmy, że o tytuł Najlepszego Dziecięcego Głosu w Polsce czwartej edycji "The Voice Kids" walczyć będą 10-letnia Tatiana Kopala z drużyny Cleo, 12-letnia Sara Egwu-James z drużyny Tomsona i Barona oraz 14-letni Olek Klembalski, którego trenerem jest Dawid Kwiatkowski. Zwycięzcę wybiorą widzowie biorący udział w głosowaniu SMS.

Wielki finał czwartej edycji „The Voice Kids" z gościnnym udziałem nowego idola nastolatków Mateusza Golickiego już w najbliższą sobotę o godzinie 20:00 w TVP2

Zobacz także: Przed nami finał 4. edycji "The Voice Kids"! Kto wygra muzyczne show? Zobaczcie gorący zwiastun!

Mateusz Golicki wystąpił w drugiej edycji „The Voice Kids”.

fot. Łukasz Ziętek

Mateusz Golicki w hicie "Twój"