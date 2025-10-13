Za nami 5., wyjątkowy odcinek "Tańca z gwiazdami", w którym udział wzięli najbliżsi gwiazd. Widzów szczególnie oczarował taniec Bagiego z młodszą siostrą Matyldą czy choreografia Mai Bohosiewicz, w której wzięła udział jej córeczka. Na parkiecie pojawili się także szczególni goście - Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke, którzy nie biorą udziału w 17. edycji show.

Gościnny taniec Żudziewicz i Jeschke w programie

Fani „Tańca z gwiazdami” przeżyli niemały szok, gdy w jubileuszowym 17. sezonie zabrakło jednej z najbardziej znanych par tancerzy. Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke nie pojawili się na parkiecie jako uczestnicy, a ich nieobecność wywołała lawinę pytań. Jeschke, który w poprzedniej edycji zdobył Kryształową Kulę tańcząc z Marią Jeleniewską, w aktualnej odsłonie show nie został zaangażowany. Żudziewicz ostatni raz tańczyła w 15. edycji, a mimo wcześniejszej decyzji o powrocie, ostatecznie zrezygnowała z udziału.

Mimo to zdecydowali się wystąpić w rodzinnym odcinku. Ich taniec zapowiedziała córeczka Róża, co już wzruszyło odbiorców. Hania i Jacek zatańczyli romantycznego walca wiedeńskiego, którym oczarowali wszystkich. Komentarze w mediach społecznościowych były jednomyślne:

Hania, Jacek, Różka... jak ja Was kocham! Jesteście przecudowną rodzinką, niesamowicie miło się na Was patrzy!

Oj, jak mi strasznie Was brakuje w tym programie. Haniu, Jacku - mam nadzieję, że jeszcze będzie dane nam oglądać Was w tym formacie. Sam występ - piękny

Cudownie, a jak Różyczka zapowiadała rodziców, to aż mi łzy popłynęły

Hania i Jacek wrócą do "Tańca z gwiazdami"?

W niedawnej rozmowie z RMF FM para przyznała, że obecnie korzystają z przerwy i nie mają sprecyzowanych planów związanych z dalszym udziałem w programie. Ich nieobecność w jubileuszowym sezonie "TzG" wywołała wiele emocji, zwłaszcza że przez lata byli jednymi z najważniejszych i najpopularniejszych tancerzy w show. Gościnny występ w rodzinnym odcinku z pewnością dał fanom nadzieję na ich powrót.

Czy Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke powrócą jeszcze do „Tańca z gwiazdami”? W rozmowie z RMF FM tancerze ujawnili, że na ten moment nie toczą się żadne rozmowy dotyczące ich powrotu. Jacek Jeschke stwierdził:

Zobaczymy. Jeszcze nie było żadnych rozmów, żadnych konkretów. Ta edycja tak naprawdę dopiero się rozpoczęła, jest jubileusz. Myślę, że jest jeszcze trochę czasu do przemyślenia. Jeszcze mamy chwilę dla siebie, więc może nie myślimy tak bardzo o tym, co się będzie działo

Z kolei Hanna Żudziewicz dodała:

Teraz cieszymy się, że jesteśmy w tym gościnnym odcinku. Możemy spotkać tych tancerzy, których dawno nie było, więc fajnie, że o nas pomyśleli, że produkcja nas zaprosiła. A co dalej? No tak jak mówimy, jesteśmy dopiero na początku naszego odpoczynku, więc (zobaczymy – przyp. red.)

To oznacza, że decyzja o powrocie pary do programu nadal stoi pod znakiem zapytania.

Poruszający odcinek "Tańca z gwiazdami"

Miniony odcinek był szczególny dla uczestników "TzG", bo udział wzięli w nim również ich najbliżsi. Widzów przede wszystkim wzruszył taniec Bagiego z siostrą Matyldą, za który zgarnęli 40 punktów i owacje na stojąco, a także choreografia Mai Bohosiewicz z córeczką. Produkcja zdecydowała również, że tym razem nikt nie odpada.

