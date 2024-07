Hubert Urbański rozważa udział w dwóch programach i to w konkurencyjnych stacjach! Informowaliśmy już o tym, że dostał propozycję od Polsatu poprowadzenia show opartego na brytyjskim formacie „Surprise Surprise". Jak ustalił teraz magazyn „Party", Urbański niemal w tym samym czasie dostał również propozycję od TVN, aby wystąpić w „Agencie" z gwiazdami. Gdyby przyjął propozycję występu w „Agencie" wróciłby do TVN po 5 latach od rozstania, kiedy to zakończyła się produkcja teleturnieju „Milionerzy". Czy możliwe jest pogodzenie tych dwóch projektów?

"Wszystko pogodzę, oby tylko doby starczyło", mówi Urbański w rozmowie z „Party".

Dwa lata temu Hubert Urbański znalazł się na zakręcie. Przeżył śmierć ojca, rozstanie z żoną Julią Chmielnik. Na dodatek w życiu zawodowym przestało mu się układać. Po utracie posady w TVP nie nadchodziły atrakcyjne propozycje. Aż do teraz. Hubert Urbański przyznaje się w „Party", że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.

"Kiedy dziś patrzę na swoje życie, czuję się jak milioner. Mój kapitał sprowadza się do prostej prawdy, że co cię nie zabije, to cię wzmocni", mówi „Party".

Hubert wrócił również do aktorstwa i po roli w serialu „Pierwsza miłość" ma apetyt na więcej. O tym, co planuje i jak wyglądają jego relacje z czterema córkami czytaj w najnowszym numerze „Party".

Hubert Urbański na gali konkursu "Viva!" Photo Awards

Hubert Urbański na zakupach z córkami

Hubert Urbański prowadził show "Milionerzy" przez sześc lat w TVN