"Hotel Paradise": Fani niepokoją się o związek Nany i Łukasza! "Robimy chwilowy odpoczynek"

W "Hotelu Paradise" nie ma czasu na nudę! Tak wielu emocjonujących momentów i zaskakujących zwrotów akcji nie było chyba jeszcze w żadnej innej edycji show. Jedną z par, która tych emocji dostarcza widzom najwięcej są niewątpliwie Nana i Łukasz. Ostatnio szerokim echem odbił się właśnie wybór Nany podczas Rajskiego Rozdania, a teraz... nocne igraszki z Łukaszem! Fani są w szoku i nie szczędzą dziewczynie krytycznych komentarzy. Dlaczego? Zobacz także: "Hotel Paradise": Fani nie mogą się pogodzić z odejściem Miłosza! "Przywrócić go natychmiast" "Hotel Paradise": Fani gorzko o zachowaniu Nany Nana to zdecydowanie jedna z najbardziej popularnych uczestniczek 4. edycji "Hotelu Paradise" , ale jednocześnie wzbudzających również wiele kontrowersji. Dziewczyna od pewnego czasu mierzy się z dość srogimi komentarzami od internautów . Nanie dostało się między innymi za spiskowanie przeciwko Wiktorii, czy niedotrzymanie danego Michałowi słowa. Przypomnijmy, że podczas ostatniego Rajskiego Rozdania, Nana postanowiła wybrać Łukasza , choć wcześniej zapewniała, że nie chce mieć już z nim nic więcej do czynienia i gdyby jeszcze raz się z nim sparowała, "dałaby sobie w twarz". Jej decyzja poskutkowała tym, że Michał odpadł z programu - chłopak nie krył rozczarowania, bo przecież był pewny, że słowo dane od Nany jest szczere. Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Oha komentuje powrót Nany do Łukasza: "To bez sensu" Po Rajskim Rozdaniu para Nany i Łukasza szybko została rozbita przez nową uczestniczkę . Jednak jak to w "Hotelu Paradise" bywa, równie szybko dochodzi do kolejnych zwrotów akcji. Dzięki temu, że Nana jako singielka miała możliwość połączyć dwie nowe pary na 24 godziny,...