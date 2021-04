"Hotel Paradise": Żadna uczestniczka w historii programu nie zrobiła tego, co Kara! Fani show pod ogromnym wrażeniem 

Jeśli jacyś fani "Hotelu Paradise" myśleli, że po tak gorącym "rajskim rozdaniu" atmosfera w show lekko się uspokoi, to już wiadomo, że byli w błędzie! Wejście Kary spowodowało istne trzęsienie ziemi na Zanzibarze! Piękna 20-latka z Gdyni oczarowała wszystkich panów mieszkających w hotelu. Z kolei w dziewczynach wejście nowej uczestniczki wywołało ogromną zazdrość i niepokój. Fani show są przekonani, że takiej kobiety w programie jeszcze nie było. Sprawdźcie szczegóły.

"Hotel Paradise": Uczestnicy oszaleli na punkcie Kary

To, co wydarzyło się w minionym odcinku "Hotelu Paradise" z pewnością przejdzie do historii programu! Takiego wejścia chyba nie miała jeszcze żadna kobieta w historii programu. Panowie dosłownie oniemieli na widok pięknej Kary. Podczas wspólnej randki, żaden z nich nie potrafił ukryć, że 20-latka to po prostu kobieta marzenie. Nawet Simon i Marcin, którzy są już przecież w poważnych relacjach, zachwycali się nową uczestniczką i to również przy swoich partnerkach. Nic więc dziwnego, że dziewczyny poczuły potężne zagrożenie.

Chyba jeszcze nigdy żadna z uczestniczek nie wywołała takiego zamieszania, jak właśnie Kara. Zachwyt wszystkich panów, zazdrość wszystkich dziewczyn i tak przychylne komentarze od widzów. Fani show zgodnie przyznają, że Kara to najpiękniejsza kobieta w historii show!

- Najpiękniejsza dziewczyna z wszystkich edycji hp! 🤤❤️ - Najładniejsza ze wszystkich edycji 😍🔥 - Bardzo ładna, naturalna, oj może namieszać 😁😁 - Powala urodą wszystkie, które dotychczas były w programie!🔥🔥🔥 - Chyba TOP 1 w Hotelu 😍 - piszą fani. - Natalia miała dobre wyczucie co do nowej😁 facetom dosłownie koparki opadły - piszą fani.

A Wy, co myślicie o nowej uczestniczce? Uda jej się namieszać w "Hotelu Paradise"?

Na ten moment Kara jest w parze z Marcinem. Czy uda jej się odbić go Nathalii na stałe? A może jednak nowa uczestniczka spróbuje zbudować relację z kimś innym? Jedno jest pewne - wszyscy panowie są nią zachwyceni, więc Kara ma pole do popisu.